В пригородных электричках появился Wi-Fi

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В пригородных поездах ЦППК появился Wi-Fi, сообщает пресс-служба компании.

Пока сеть появилась в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям. Состав "бросают" на разные маршруты: пассажиры на ней могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.

Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.

Добавим, что в настоящее время бесплатный Wi-Fi есть в столичном метрополитене, к лету его планируют провести к 450 остановкам общественного транспорта. Также беспроводной (платный) интернет есть в поездах "Сапсан".

При этом для входа в сеть в метро нужна авторизация. Для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

В планах столичного правительства – оснастить доступом в сеть весь наземный транспорт города. Примерные сроки ввода проекта – до конца 2015 года.