Электрички Горьковского направления следуют из Москвы с задержкой

Задерживаются поезда с Курского вокзала

Несколько пригородных поездов Горьковского направления отправляются из Москвы с задержкой до 10 минут, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В пресс-службе уточнили, что сдвиг в расписании произошел из-за технической неполадки поезда на участке Железнодорожная–Реутово.

"Оперативное вмешательство локомотивной бригады позволило в короткие сроки устранить возникшую в пути следования неполадку. В 17:17 пригородный поезд продолжил следовать по маршруту и прибыл в конечный пункт с отклонением от графика", – пояснили в МЖД.

В настоящее время неисправность устранили, но несколько пригородных поездов отправляются из Москвы со сдвигом в расписании до 10 минут. Ведутся работы для восстановления графика движения электричек.