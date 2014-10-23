Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2014, 13:51

Транспорт

Из-за ремонта меняется расписание электричек нескольких направлений

Фото: ТАСС/Смертин Павел

В связи с плановым ремонтом путей на некоторых направлениях Московской железной дороги изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Вечером 25 октября на Горьковском направлении отменят два электропоезда на участке Москва - Балашиха: от Москвы в 21:32 и от станции Балашиха в 22:27. В воскресенье 26 октября выведут из расписания сразу несколько электричек от Курского вокзала:

  • Москва - Балашиха 04:34;
  • Москва - Балашиха 05:30;
  • Москва - Балашиха 06:35;
  • Москва - Балашиха 07:36;
  • Москва - Железнодорожная 08:06;
  • Москва - Балашиха 08:48;
  • Москва - Железнодорожная 09:06;
  • Москва - Железнодорожная 10:34;

от Балашихи:

  • Балашиха - Москва 05:35;
  • Балашиха - Москва 06:41;
  • Балашиха - Москва 07:39;
  • Балашиха - Москва 08:37;
  • Балашиха - Москва 09:41.

27 и 29 октября отменяются некоторые поезда Курского направления, следующие не в часы "пик":

  • Серпухов – Москва-Каланчевская;
  • Серпухов – Подольск;
  • Серпухов – Царицыно;
  • Серпухов – Щербинка;
  • Серпухов – Шарапова Охота;
  • Львовская – Царицыно;
  • Львовская – Подольск;
  • Щербинка – Чехов;
  • Подольск – Чехов;
  • Москва-Курская – Москва-Каланчевская.

В расписании Киевского направления 27 октября также произойдет ряд изменений:

  • экспресс №7093/7094 от ст. Калуга-1 отправится в 06:26 вместо 06:51;
  • поезд №6312 от станции Малоярославец отправится в 12:00 вместо 12:21;
  • №6151/6152 отправится из Москвы в 05:03, а не в 05:25.

Ссылки по теме


С 27 по 31 октября отменят по два электропоезда на следующих участках Большого Московского кольца: Поварово-3 – Икша, Поварово-3 – Яхрома, Александров-1 – Икша. На участке Икша – Поварово-3 пустят две дополнительные электрички: от станции Икша в 10:00 и от Поварово-3 в 08:13. Электропоезд No6765 отправится со ст. Александров-1 в 16:28 вместо обычных 13:06.

Расписание других поездов перечисленных направлений также может меняться, предупреждают железнодорожники. С любыми изменениями в графике движения электричек можно будет ознакомиться на вокзалах и станциях Московской железной дороги.

электрички Московская железная дорога Курское направление ремонт путей изменения в расписании Киевское направление Московская окружная железная дорога ж/д и вокзалы мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика