Из-за ремонта меняется расписание электричек нескольких направлений

Фото: ТАСС/Смертин Павел

В связи с плановым ремонтом путей на некоторых направлениях Московской железной дороги изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.

Вечером 25 октября на Горьковском направлении отменят два электропоезда на участке Москва - Балашиха: от Москвы в 21:32 и от станции Балашиха в 22:27. В воскресенье 26 октября выведут из расписания сразу несколько электричек от Курского вокзала:

Москва - Балашиха 04:34;

Москва - Балашиха 05:30;

Москва - Балашиха 06:35;

Москва - Балашиха 07:36;

Москва - Железнодорожная 08:06;

Москва - Балашиха 08:48;

Москва - Железнодорожная 09:06;

Москва - Железнодорожная 10:34;

от Балашихи:

Балашиха - Москва 05:35;

Балашиха - Москва 06:41;

Балашиха - Москва 07:39;

Балашиха - Москва 08:37;

Балашиха - Москва 09:41.

27 и 29 октября отменяются некоторые поезда Курского направления, следующие не в часы "пик":

Серпухов – Москва-Каланчевская;

Серпухов – Подольск;

Серпухов – Царицыно;

Серпухов – Щербинка;

Серпухов – Шарапова Охота;

Львовская – Царицыно;

Львовская – Подольск;

Щербинка – Чехов;

Подольск – Чехов;

Москва-Курская – Москва-Каланчевская.

В расписании Киевского направления 27 октября также произойдет ряд изменений:

экспресс №7093/7094 от ст. Калуга-1 отправится в 06:26 вместо 06:51;

вместо 06:51; поезд №6312 от станции Малоярославец отправится в 12:00 вместо 12:21;

вместо 12:21; №6151/6152 отправится из Москвы в 05:03 , а не в 05:25.

С 27 по 31 октября отменят по два электропоезда на следующих участках Большого Московского кольца: Поварово-3 – Икша, Поварово-3 – Яхрома, Александров-1 – Икша. На участке Икша – Поварово-3 пустят две дополнительные электрички: от станции Икша в 10:00 и от Поварово-3 в 08:13. Электропоезд No6765 отправится со ст. Александров-1 в 16:28 вместо обычных 13:06.

Расписание других поездов перечисленных направлений также может меняться, предупреждают железнодорожники. С любыми изменениями в графике движения электричек можно будет ознакомиться на вокзалах и станциях Московской железной дороги.