Из-за ремонта меняется расписание электричек нескольких направлений

Фото: ТАСС/Смертин Павел
В связи с плановым ремонтом путей на некоторых направлениях Московской железной дороги изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба МЖД.
Вечером 25 октября на Горьковском направлении отменят два электропоезда на участке Москва - Балашиха: от Москвы в 21:32 и от станции Балашиха в 22:27. В воскресенье 26 октября выведут из расписания сразу несколько электричек от Курского вокзала:
- Москва - Балашиха 04:34;
- Москва - Балашиха 05:30;
- Москва - Балашиха 06:35;
- Москва - Балашиха 07:36;
- Москва - Железнодорожная 08:06;
- Москва - Балашиха 08:48;
- Москва - Железнодорожная 09:06;
- Москва - Железнодорожная 10:34;
от Балашихи:
- Балашиха - Москва 05:35;
- Балашиха - Москва 06:41;
- Балашиха - Москва 07:39;
- Балашиха - Москва 08:37;
- Балашиха - Москва 09:41.
27 и 29 октября отменяются некоторые поезда Курского направления, следующие не в часы "пик":
- Серпухов – Москва-Каланчевская;
- Серпухов – Подольск;
- Серпухов – Царицыно;
- Серпухов – Щербинка;
- Серпухов – Шарапова Охота;
- Львовская – Царицыно;
- Львовская – Подольск;
- Щербинка – Чехов;
- Подольск – Чехов;
- Москва-Курская – Москва-Каланчевская.
В расписании Киевского направления 27 октября также произойдет ряд изменений:
- экспресс №7093/7094 от ст. Калуга-1 отправится в 06:26 вместо 06:51;
- поезд №6312 от станции Малоярославец отправится в 12:00 вместо 12:21;
- №6151/6152 отправится из Москвы в 05:03, а не в 05:25.
Ссылки по теме
- Проезд на короткие расстояния в подмосковных электричках подорожает на 1,5 рубля
- С 27 по 31 октября меняется расписание электричек на Ленинградском направлении
- В подмосковной Лобне угнали электричку
С 27 по 31 октября отменят по два электропоезда на следующих участках Большого Московского кольца: Поварово-3 – Икша, Поварово-3 – Яхрома, Александров-1 – Икша. На участке Икша – Поварово-3 пустят две дополнительные электрички: от станции Икша в 10:00 и от Поварово-3 в 08:13. Электропоезд No6765 отправится со ст. Александров-1 в 16:28 вместо обычных 13:06.
Расписание других поездов перечисленных направлений также может меняться, предупреждают железнодорожники. С любыми изменениями в графике движения электричек можно будет ознакомиться на вокзалах и станциях Московской железной дороги.