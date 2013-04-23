В майские праздники изменится расписание подмосковных электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

МЖД изменит расписание движения пригородных электропоездов в праздничные дни. С 30 апреля по 12 мая электрички будут ездить по следующему графику: 30 апреля – по расписанию пятницы,1, 2 ,3 , 4 мая – по расписанию субботы, 5 мая – по расписанию воскресенья, 6 мая – по расписанию понедельника, 8 мая – по расписанию пятницы, 9, 10, 11 мая – по расписанию субботы,12 мая - по расписанию воскресенья.

Частично изменится расписание некоторых поездов на Ярославском направлении: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 мая будут курсировать экспрессы в Александров и обратно. На Казанском направлении на 30 апреля, 8 мая назначен экспресс до станции Рязань-2 отправлением в 17.30, на 5 и 12 мая назначен экспресс отправлением из Рязани-2 в 15.35.

Кроме того, 5 и 12 мая экспрессы на Горьковском направлении на участке Владимир - Москва с остановкой на станции Петушки будут отправляться из Владимира в 19.40. Экспресс из Москвы, который обычно курсирует по четвергам и пятницам, будет отправляться 30 апреля, 1 и 8 мая в 15.18. В связи с переносом рабочих дней экспрессы на участке Орехово-Зуево-Москва с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая курсировать не будут, сообщает пресс-служба МЖД.

На Киевском направлении 30 апреля и 8 мая назначен экспресс Москва – Калуга-1 отправлением в 17.07, а на Павелецком направлении в эти же дни будут курсировать поезда Домодедово – Москва отправлением в 17.57 и Москва – Ступино отправлением в 18.50. Также на эти два дня на Рижском направлении вводится в расписание электричка Москва– Волоколамск отправлением в 18.15.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.