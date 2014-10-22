Весь подвижной состав МКЖД заменят на электрический – Зотов

"Интервью": Алексей Зотов - о строительстве пересадочных узлов на МКЖД

Подвижной состав на МКЖД заменят на электрический, поэтому шум от поездов будет минимальным, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель генерального директора ОАО "Московская кольцевая железная дорога" Алексей Зотов.

"Мы переходим на новые технологии, кладем бесстыковые рельсы. Помимо этого, сейчас МКЖД не электрифицирована. Там до сих пор ходят тепловозы, которые дымят и шумят. А электрические моторы шумят значительно меньше", - отметил Алексей Зотов.

Он добавил, что железную дорогу от жилых массивов будут ограждать шумопоглощающими панелями.

Ранее M24.ru сообщало, что по Малому кольцу Московской железной дороги могут запустить электропоезд "Ласточка". В конкурсе на выбор перевозчика будет участвовать филиал ОАО "РЖД" - дирекция скоростного сообщения, рассказали M24.ru в пресс-службе перевозчика.

Заявку также планирует подать ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания". Оператор должен прийти со своим составом электропоездов, производителя не будут выбирать отдельно, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Итоги конкурса подведут в середине ноября. Движение по МКЖД планируют запустить в конце 2015 - начале 2016 года.

Конкурс на выбор перевозчика проводит московский метрополитен. "Правительство Москвы назначило организатором конкурса метрополитен, чтобы максимально интегрировать МКЖД с метро, чтобы пассажиры воспринимали "малое кольцо" как еще один пересадочный контур, - пояснил Максим Ликсутов. - Условия конкурса таковы, что перевозчик приходит уже со своим составом, мы не делим на оператора и производителя. ОАО "РЖД" уже заявилось. Возможно, будет "Ласточка". Если такое случится, мы только будем рады".

Напомним, что движение по Малому кольцу в тестовом режиме запустят в конце 2015 года, а регулярное сообщение начнется в 2016 году. Всего на МКЖД будет 31 станция. Запуск пассажирского движения по МКЖД позволит соединить метро с железной дорогой.