В подмосковной Лобне угнали электричку

В Лобне неизвестный угнал электричку и врезался в другой состав

В Подмосковной Лобне неизвестный пытался угнать электричку из депо, сообщили M24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

В ночь на среду злоумышленник проник на территорию моторвагонного депо "Лобня", забрался в кабину поезда и привел состав в движение. Однако преступник на электричке столкнулся со стоящим на путях вагоном.

Как отметили в пресс-службе, пострадаших при столкновении нет. Кроме того, инцидент не повлиял на дальнейшее расписание электропоездов. В данный момент железнодорожники совместно с правоохранительными органами проводят расследование данного происшествия и ищут подозреваемых.