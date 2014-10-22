Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2014, 11:50

Транспорт

В подмосковной Лобне угнали электричку

В Лобне неизвестный угнал электричку и врезался в другой состав

В Подмосковной Лобне неизвестный пытался угнать электричку из депо, сообщили M24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

В ночь на среду злоумышленник проник на территорию моторвагонного депо "Лобня", забрался в кабину поезда и привел состав в движение. Однако преступник на электричке столкнулся со стоящим на путях вагоном.

Как отметили в пресс-службе, пострадаших при столкновении нет. Кроме того, инцидент не повлиял на дальнейшее расписание электропоездов. В данный момент железнодорожники совместно с правоохранительными органами проводят расследование данного происшествия и ищут подозреваемых.

Сайты по теме


электрички столкновения Лобня чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика