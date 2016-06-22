Мужчина погиб под колесами "Аэроэкспресса" на юге города

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Аэроэкспресс", следовавший от Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово, сбил 35-летнего мужчину. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

ЧП произошло в районе станции Нижние Котлы. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист электропоезда не успел затормозить и сбил его.

В результате мужчина получил смертельные травмы. Сейчас по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.