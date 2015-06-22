На платформе Новогиреево поезд насмерть сбил двух человек

Фото: M24.ru

На платформе Новогиреево поезд сбил насмерть двух человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела общественных связей управления МВД на транспорте по ЦФО Валентину Щекину.

По ее слова, инцидент произошел около 22:00. По предварительным данным, мужчина и женщина спрыгнули с платформы на рельсы и попытались перебежать пути перед поездом. В результате столкновения с составом они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались.

Личности погибших устанавливаются. На месте работает следственная группа.

Добавим, что платформа Новогиреево - это остановочный пункт Горьковского направления МЖД в Москве. Расположена на границе районов "Новогиреево" и "Вешняки".

Напомним, схожий несчастный случай произошел в феврале в районе железнодорожной станции Щербинка Курского направления МЖД. Тогда поезд насмерть сбил мужчину и женщину, которые пешком шли к платформе вдоль путей.

В том же месяце электричка на станции Матвеевская насмерть сбила девушку, которая пыталась "зайцем" попасть на платформу.

В январе под колесами пригородного поезда погибли женщина и годовалый ребенок. Еще двое детей получили различные травмы и были госпитализированы.