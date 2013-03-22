Ночных электричек в Подмосковье пока не будет

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта Подмосковья опровергло информацию о введении ночных пригородных электричек. Накануне сообщения об этом появились в некоторых СМИ.

По мнению ведомства, для организации ночных перевозок нет прямых предпосылок. В прошлом году рассматривалась возможность организации движения в более позднее время, однако спрос на такие поездки отсутствует, а из-за участившихся актов вандализма для ночных электричек потребуется увеличение штата охраны.

В Центральной пригородной пассажирской компании также сообщили, что не планируют вводить ночные рейсы. По информации пресс-службы ЦППК, с такими предложениями никто не выступает.



Отметим, что в сейчас электропоезда курсируют между Москвой и Подмосковьем с раннего утра до позднего вечера. Например, со станции Орехово-Зуево первая электричка отправляется в 3.41 и прибывает в столицу в 5.26, а последняя отправляется из Москвы в 00.49 с прибытием в Орехово-Зуево в 2.41. При этом грузовые перевозки и технологическая работа осуществляется ОАО "РЖД" в ночное время.