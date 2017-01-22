Форма поиска по сайту

22 января 2017, 13:29

Транспорт

Движение электричек на Киевском направлении МЖД восстановлено

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение электричек на Киевском направлении восстановлено, сообщает пресс-служба МЖД.

Утром в воскресенье, 22 января, поезд Лесной городок – Москва выполнил незапланированную остановку из-за технической неисправности. Электричку пришлось отбуксировать с помощью другого подвижного состава.

Вместе с тем, остальные электрички пускали по реверсивному пути, пропуская поочередно по две электрички в одну и другую стороны. Кроме того, две электрички были сняты с рейса, чтобы не осложнять ситуацию.

