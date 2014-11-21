Для пассажиров электричек разработали мобильное приложение "Народный контроль"

Фото: M24.ru

Для пассажиров электричек разработают мобильное приложение "Народный контроль", сообщил M24.ru глава департамента по связям с общественностью ЦППК Илья Черняев. С помощью мобильного приложения пользователи смогут сообщить о грубом обращении кассиров, отсутствии на станциях информации о расписании или неработающих билетных автоматах. Кроме того, там можно будет пожаловаться на курение в электричках и неподобающий внешний вид сотрудников ЦППК.

"Жалобы пассажиров будут рассматриваться, а затем компания будет принимать необходимые меры, - объяснил Черняев, - Приложение будет доступно на всех мобильных платформах: iOS, Android и Windows Phone.

По словам Черняева, чтобы зарегистрироваться в приложении, необходимо будет ввести имя или ник, электронную почту и телефон. Чтобы пожаловаться, например, на хамство кассира, нужно выбрать станцию, записать имя кассира и номер его жетона.

За подтвержденные жалобы предусмотрены бонусные баллы, которые потом можно будет либо обменять на сувенир: ручку, флешку, кружку, либо получить скидку на абонементы.

Самые содержательные из жалоб будут размещаться на первой странице. Отправить свою претензию можно будет и на сайте "Народного контроля". Кроме того, ЦППК планирует создать собственное мобильное приложение с расписанием пригородных поездов. Здесь будет появляться информация об изменениях, задержках, времени в пути и стоимости билета. Также в 2015 году в компании хотят запустить приложение, с помощью которого можно будет купить электронные билеты на электричку.

Добавим также, что с 2015 года во всех подмосковных электричках появятся таблички с QR-кодами, скачав которые пассажиры смогут бесплатно читать книги в виртуальной библиотеке, а д о конца 2014 года будет принято решение о том, проводить ли в электрички Wi-Fi.

Анатолий Федотов