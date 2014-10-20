Курский вокзал эвакуировали после сообщения о бомбе

Пассажиров Курского вокзала эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Экстренные службы эвакуировали Курский вокзал после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили M24.ru в пресс-службе УТ МВД по ЦФО.

На месте работают оперативники, которые проверяют помещения вокзала. Кроме того, из-за подобного сообщения были эвакуированы пассажиры электропоезда Москва-Петушки, но там бомбу не нашли.

"Интерфакс" уточняет, что из вокзала эвакуировали 1,2 тысячи человек, а из электрички – 500 человек.

Добавим, что в последний раз эвакуировали пассажиров с Ленинградского вокзала. 7 октября 2014 года неизвестный сообщил, что в здании заложена бомба. Полицейские провели проверку здания и сняли оцепление, не обнаружив на территории вокзала никакой угрозы для пассажиров.