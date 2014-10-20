В 2015 году во всех электричках появятся QR-коды для чтения книг

Фото: ТАСС/Елена Пальм

В 2015 году во всех подмосковных электричках появятся таблички с QR-кодами, скачав которые пассажиры смогут бесплатно читать книги в виртуальной библиотеке. Об этом M24.ru рассказал начальник департамента по связям с общественностью Центральной пригородной пассажирской компании Илья Черняев. До конца 2014 года будет принято решение о том, проводить ли в электрички Wi-Fi.

По словам Черняева, уже с начала 2015 года пассажирам электричек, следующих по всем десяти направлениям, будут доступны книги из виртуальной библиотеки ЦППК. Для этого надо будет скачать QR-коды и перейти на сайт библиотеки. Она будет состоять в основном из произведений русской и мировой классической литературы, поскольку у них уже истек срок авторских прав и они доступны бесплатно.

"Мы также отдадим предпочтения коротким жанрам, например рассказам и повестям, чтобы пассажир успел прочитать их за 30–40 минут", – подчеркнул Илья Черняев.

Обновлять ассортимент планируется примерно раз в квартал. На сайте библиотеки также можно будет узнать последние новости.

Заведующий сектором оцифровки библиотечных фондов Некрасовской библиотеки Владимир Четверов опасается, что пользоваться системой виртуальной библиотеки именно в электричках будет не очень удобно.

"Когда в поезд набивается много народу, даже считать QR-код проблематично. Возможно, есть смысл делать таблички с кодами на самих станциях, у касс", – отметил эксперт.

По поводу ассортимента библиотеки Четверов заметил, что классика сейчас общедоступна и лучше предложить пассажирам книги современных авторов, чтобы их можно было скачать за суммы, аналогичные популярным сервисам в интернете.

Кроме того, в электричках может появиться бесплатный Wi-Fi, решение об этом будет принято до конца 2014 года.

"До конца года в электричках будет тестироваться Wi-Fi. К новому году поймем, насколько возможно провести интернет в электропоезда", – сказал Черняев. Во время тестирования оборудования пассажиры не могут воспользоваться интернетом.

Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский считает, что при оснащении электричек Wi-Fi не должно возникнуть особых сложностей. Провести интернет туда может быть даже проще, чем в метро или наземный транспорт.

"В электричке необходимо будет установить два-три роутера, в зависимости от модели. Стоимость трафика для одного состава составит несколько тысяч рублей в месяц. Но может возникнуть сложность с передачей сигнала, он будет пропадать. Если федеральные автомобильные дороги уже покрыты Wi-Fi, то на железных дорогах еще есть проблемы. Лучше всего Wi-Fi ловит на северных направлениях, где ходят скоростные поезда, так как там вдоль железных дорог построены новые башни, которые передают сигнал", – рассказал Домбровский.

Напомним, что 18 сентября в рамках проекта "Книги в пути" в наземном транспорте через QR-коды можно получить бесплатный доступ к электронным книгам. В октябре была запущена виртуальная библиотека в метро. Вопросы установки Wi-Fi обсуждаются не только в отношении пригородных поездов , но и для наземного транспорта, где он может появиться к концу 2015 года. Отметим, что всего ЦППК принадлежат около 430 составов по 9–14 вагонов каждый. В течение 2014 года должны быть закуплены 26 современных экспрессов для наиболее загруженных направлений.

Светлана Кондратьева, Марина Курганская