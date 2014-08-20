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Ж/Д и вокзалы

20 августа 2014, 12:43

Расписание поездов на МЖД изменится из-за ремонта путей

электрички ж/д и вокзалы пригородные поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце августа на некоторых направлениях Московской железной дороги изменится расписание движения поездов. Это связано с плановым ремонтом путей, сообщает пресс-служба МЖД.

В ночь с 23 на 24 августа на Смоленском и Курском направлении МЖД на участках Голицыно - Перерва, Перерва - Кубинка, Москва - Кубинка, Москва - Одинцово, Москва - Звенигород, Москва - Голицыно, Москва - Можайск будут исключены из расписания несколько электричек.

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На Белорусском направлении 26 и 27 августа будут ремонтировать пути на перегоне Можайск - Дорохово. В итоге из расписания выведут несколько электричек до Дорохово, Можайска и Кубинки, курсировавших не в "час пик".

С 26 по 29 августа на Павелецком направлении МЖД пройдет ремонт путей на перегоне Кашира - Ожерелье. В итоге электропоезд №6009 проследует до Каширы, а электричке №6059 продлят маршрут следования до станции Узуново.

Кроме того, некоторые поезда будут отправляться и прибывать на конечную станцию раньше или позже установленного расписания. О том, какие именно электрички изменят расписание движения, МЖД сообщит дополнительно. Более подробно с изменениями в графике движения можно будет ознакомиться на вокзалах и остановках МЖД.

Напомним, что с 20 августа по 8 сентября будут проводиться плановые работы на Ярославском направлении железной дороги. В связи с ремонтом будут отменены 11 поездов Москва-Фрязино и Фрязино-Москва.

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