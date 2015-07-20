На Ленинградском направлении Октябрьской ЖД изменили расписание

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

21 июля на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги частично изменили расписание, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

График движения электричек поменяли на участках Москва – Тверь (Конаково), Тверь (Конаково) – Москва. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Реконструкция необходима, чтобы обеспечить рабочее состояние и улучшить пропускную способность пригородных железных дорог и электричек.

Подробную информацию об изменении расписания движения можно найти на информационных стендах на станциях и вокзалах, в электричках, а также на сайте министерства транспорта Подмосковья, на сайтах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, на порталах Яндекс и ТУ-ТУ.ру, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД" 8-800-775-00-00.

Правительства Москвы и Московской области выбрали победителей конкурса по выбору перевозчика пригородного железнодорожного сообщения. Ими стали ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" и ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В итоге "ЦППК" будет работать на девяти направлениях: Ярославском, Савеловском, Горьковском, Курском, Казанском, Рижском, Белорусском, Киевском, Павелецком. ОАО "МТППК" будет осуществлять перевозки на Октябрьском направлении.

Победителей определили 17 июля по итогам открытого голосования конкурсной комиссии. Конкурс проходил в два этапа. Сначала рассматривались представленные претендентами документы, на первом этапе было отобрано три участника конкурса: ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания", ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" и ОАО "Содружество" из Казани.

Победители конкурса будут в течение 15 лет обслуживать пригородные железнодорожные маршруты в Московской агломерации.