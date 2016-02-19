В праздничные дни электрички будут ходить по измененному графику

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Пригородные поезда будут ходить по измененному расписанию в праздничные дни, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

График изменится следующим образом: 23 февраля и 8 марта электрички следуют по расписанию воскресенья; 21, 22 февраля, а также 5, 6, 7 марта – по графику субботы; 24 февраля и 9 марта – по расписанию среды; 20 февраля и 4 марта – по графику пятницы; 19 февраля пятничные электрички ходят согласно расписанию любого другого рабочего дня.

В связи с этим, электропоезда на Казанском, Ярославском, Киевском, Курском, Горьковском и Савеловском направлениях будут следовать по измененному графику. Например, экспресс № 7050, отправляющийся по пятницам с Казанского вокзала, не будет курсировать 19 февраля, вместо этого он отправится в путь 20, 26 февраля, а также 4 и 11 марта.

То же самое касается остальных маршрутов всех вышеперечисленных направлений, с расписанием каждого из которых можно ознакомиться на официальном сайте ЦППК.