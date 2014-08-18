На участке Москва-Тверь из-за ремонта изменится расписание электричек

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С 1 по 5 сентября из-за ремонта путей частично изменится расписание пригородных электричек на участке Москва – Тверь (Конаково) по Ленинградскому направлению, сообщает пресс-служба минтранса Московской области.

В частности, 2-4 сентября будут отменены поезда:

Москва-Конаково отправлением в 11.18

Москва-Клин отправлением в 13.34

Москва-Крюково отправлением в 13.49

Крюково-Москва отправлением в 10.16

Клин-Москва отправлением в 10.44

Конаково-Москва отправлением в 10.14

Кроме того, 1 и 5 сентября электричка Москва-Клин, отправляющаяся в 13.34 будет отменена на участке Крюково-Москва, а поезд Клин-Москва отправлением в 10.44 - на участке Крюково-Москва.

Подробнее об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать на информационных стендах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании на станциях и вокзалах; по телефону единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00, а также на сайтах www.mtppk.ru, www.rasp.yandex.ru и www.tutu.ru.