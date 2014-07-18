Столичные электрички изменят расписание из-за ремонтных работ

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На Ярославском и Павелецком направлениях Московской железной дороги в связи с ремонтными работами изменится расписание электричек, сообщила в пятницу пресс-служба компании "РЖД".

С 19 июля по 19 октября на Ярославском направлении на на участке пути Софрино - Красноармейск будут проведены запланированные работы. В связи с этим все пригородные поезда со станции "Красноармейск" будут отправляться на 5 минут раньше расписания.

С 23 по 27 июля на Павелецком направлении на участке Бирюлево - Домодедово будут проходить ночные ремонтные работы. Электропоезд №6077, следующий по маршруту Москва - Кашира, будет отправляться из Москвы на 7 минут раньше времени, установленного расписанием - в 00.20.