Количество электричек до Балашихи увеличат вдвое

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Количество электропоездов сообщением Курский вокзал-Балашиха будет увеличено с 13 до 26 электричек в день, новый проект развития транспортной системы города одобрил глава городского округа Балашиха Владимир Самоделов.

Чиновник предложил детально проработать вариант размещения транспортно-пересадочного узла в районе автовокзала Балашихи, что позволит увязать железнодорожный транспорт с наземным. Кроме того, проект обеспечит пешеходную доступность для строящихся микрорайонов и разгрузить Щелковское шоссе, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Если продлить железную дорогу к улице Звездная, она охватит весь район, и большая часть населения сможет пользоваться этим видом транспорта. Если сроки совместной работы мы выдержим, то, как заявляют представители РЖД, уже на следующий год нам будут выделены средства на проектирование и строительство, и мы достаточно быстро реализуем этот проект", - заявил глава города.

Также, по словам Самоделова, в Балашихе будет запущен скоростной трамвай, что существенно улучшит транспортную ситуацию.