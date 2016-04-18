ЦППК запускает продажу билетов на экспрессы на майские праздники

Фото: m24.ru
Центральная пригородная пассажирская компания ("Центральная ППК") запускает предварительную продажу билетов на майские праздники на экспрессы, сообщает пресс-служба компании.
"С 19 апреля ОАО "Центральная ППК" открывает предварительные продажи билетов на экспрессы с предоставлением мест для поездок в дни майских праздников", – говорится в пресс-релизе.
В компании действует дифференцированная система продаж, согласно которой в дни массового спроса стоимость билетов возрастает, а со снижением спроса – уменьшается.
Уточнить стоимость проезда можно в кассах и на сайте перевозчика. Также компания просит пассажиров планировать свои поездки заблаговременно.
Напомним, что с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.
В пятницу и выходные дни начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.
