18 апреля 2016, 17:13

Транспорт

ЦППК запускает продажу билетов на экспрессы на майские праздники

Фото: m24.ru

Центральная пригородная пассажирская компания ("Центральная ППК") запускает предварительную продажу билетов на майские праздники на экспрессы, сообщает пресс-служба компании.

"С 19 апреля ОАО "Центральная ППК" открывает предварительные продажи билетов на экспрессы с предоставлением мест для поездок в дни майских праздников", – говорится в пресс-релизе.

В компании действует дифференцированная система продаж, согласно которой в дни массового спроса стоимость билетов возрастает, а со снижением спроса – уменьшается.

Уточнить стоимость проезда можно в кассах и на сайте перевозчика. Также компания просит пассажиров планировать свои поездки заблаговременно.

Напомним, что с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.

В пятницу и выходные дни начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.

