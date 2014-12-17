Электрички задерживались на Ленинградском направлении ж/д

Фото: ТАСС/Павел Смертин

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги произошла задержка в движении электричек, сообщает пресс-служба железной дороги.

Отставание от графика произошло из-за неполадок опоры освещения в районе станции "Петровско-Разумовская". В частности, были задержаны два электропоезда №6728 Москва-Тверь и №6526 Москва-Клин.

Неисправность быстро устранили, поэтому отставание электричек от расписания не превысило 20 минут.

Напомним, 13 декабря на Октябрьской железной дороге тоже задерживались поезда. На перегоне Грядово-Чудово у поезда "Ласточка", шедшего из Новгорода-на-Волхове в Санкт-Петербург, произошла неисправность.

В связи с этим задерживались поезда №762, 763, 765 "Сапсан" и поезд №748 "Невский Экспресс". Задержка может составила около часа.