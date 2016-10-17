Ночные электрички между Домодедово и Москвой временно изменят маршрут

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Маршрут следования четырех ночных электричек на участке Москва – аэропорт Домодедово изменится с 17 по 29 октября, сообщается на сайте МЖД. Изменения вводятся в связи с плановым ремонтом железнодорожных путей.

Электропоезда №6525 и №6527, отправляющиеся с Павелецкого вокзала столицы в аэропорт в 21:48 и 23:07 соответственно, проследуют по укороченному маршруту – до станции Домодедово. В обратном направлении у электричек №6522 и №6524, которые, согласно привычному расписанию, начинают рейсы из аэропорта Домодедово в 23:19 и 00:46 соответственно, начальной точкой маршрута будет станция Домодедово.

С 17 по 29 октября железнодорожники проведут серию ночных ремонтных работ на первом главном пути перегона Домодедово – Авиационная.

К ремонту сотрудники путевого комплекса будут приступать ежедневно с 22:00 до 6:00, чтобы он минимально отразился на расписании пригородных электропоездов и доставил как можно меньше неудобств пассажирам. Кроме того, ремонт не будет проводиться в ночь на воскресенье (с 22 на 23 октября) и в ночь на понедельник (с 23 на 24 октября).

В МЖД просят пассажиров отнестись к изменениям с пониманием и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".