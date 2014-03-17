Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 13:20

За неделю на станциях МЖД обновят 73 билетных автомата

Фото: ИТАР-ТАСС

С 17 по 21 марта на станциях пригородных электропоездов московского региона заменят 73 устаревших билетопечатающих автомата на новые, рассказали в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

"В рамках программы замены устаревших билетопечатающих автоматов (БПА) ОАО "Центральная ППК" на этой неделе заменит:
10 автоматов на ст. "Перловская"; 2 - на ст. "Северянин"; 23 - на ст. "Мытищи"; 14 - на ст. "Пушкино"; 6 - на ст. "Заветы Ильича"; 6 – на ст. "Правда"; 4 - на ст. "Зеленоградская"; 4 - на ст. "Софрино"; 4 - на ст. "Хотьково", - говорится в сообщении.

Добавим, что в июне этого года с помощью БПА можно будет оформить абонемент на транспортную карту, абонемент "на количество поездок", льготный билет на соцкарту, а также оплатить проезд в электричке с помощью банковской карты.

