Власти разработают закон о пригородных электричках

ИТАР-ТАСС

Пригородное сообщение становится все более убыточным для перевозчиков. Надежда на поддержку из региональных бюджетов себя не оправдала. В связи с этим Минэкономразвития направило в правительство концепцию развития пригородных перевозок.

Сейчас электричек становится все меньше. За 7 лет их количество сократилось на 20%. У тех составов, что остались, "отстегнули" по вагону, пишет "Российская газета".

Министерство предлагает разработать и принять федеральный закон о регулярном пассажирском железнодорожном транспортном сообщении. И закрепить в нем источники субсидий на пригород из федерального бюджета, методику расчета экономически обоснованного уровня инвестиционной составляющей в тарифах на проезд, чтобы у перевозчика была возможность развивать пригород за счет собственных средств.

Сейчас РЖД в год тратит на покупку новых электричек 11,6 миллиарда рублей. Чтобы постоянно обновлять парк, предлагается закладывать инвестиционную составляющую в размере 20%. Это позволит направлять на приобретение подвижного состава около 15 миллиардов рублей в год.

Еще один вариант - получить гарантии регионов под льготный кредит для закупки вагонов. Но здесь многое зависит от руководителей территорий, так как субъекты Федерации почти везде являются учредителями пригородных компаний. Можно также взять составы на баланс региона и сдать компании в безвозмездное пользование. Пока все электрички стоимостью в 75 миллиардов рублей числятся на балансе РЖД.

В РЖД указывают также на необходимость предусмотреть четкие правила по льготникам и студентам. За льготников госказна платит 3,7 миллиарда рублей, но по факту они ездят на 5,7 миллиарда. В компании предлагают ввести оплату по факту. Что касается студентов, то здесь Минфин предлагает переложить финансирование на регионы.