По факту гибели ребенка под колесами электрички началась проверка

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

По факту гибели ребенка под колесами электропоезда в Зеленограде начата прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло вечером 14 июля между остановками Радищево и Алабушево Октябрьской железной дороги. Двое детей – 15 и 16 лет – перебегали дорогу перед близко идущим поездом.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Девочку с множественными травмами доставили в детскую больницу. По данному факту Северная транспортная прокуратура начала проверку.