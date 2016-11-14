Форма поиска по сайту

14 ноября 2016, 20:35

Поезда на Савеловском направлении вошли в график

Фото: ТАСС/Александр Саверский

Поезда на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) вошли в график, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

"Столичные железнодорожники устранили последствия непогоды, повлиявшей на движение поездов Савеловского направления МЖД", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются работы по вырубке обледеневших деревьев вдоль полотна на участке Дубна – Дмитров продолжаются. График движение составов стабилизировался во второй половине дня.

Утром 14 ноября на участке Вербилки – Дмитров Савеловского направления МЖД произошло затруднение в движении электричек из-за упавших на пути деревьев.

На участке Дмитров-Дубна запустили компенсационные автобусы. Около двух тысяч пассажиров перевезли компенсационные автобусы 11-13 ноября во время сбоев в движении электричек на Киевском, Белорусском и Савеловском направлениях.

