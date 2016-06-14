Велоабонементы появятся в электричках в июле

Фото: DPA/ТАСС/Frank Duenzi

Пассажиры электричек смогут купить абонементы на провоз велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Такой абонемент можно будет купить с середины июля в дополнение к обычному абонементу на месяц. "Стоимость "велоприложения" к месячному абонементу "Ежедневно" и "Большая Москва" составит 300 рублей, к "Выходного дня" – 200 рублей", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что пассажиры могут по-прежнему бесплатно провозить велосипеды с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 6:00. Для этого при покупке билета в кассе нужно получить бесплатный посадочный на велосипед.

В ЦППК m24.ru рассказали, что новая опция будет удобна для тех пассажиров, которые провозят велосипеды утром и вечером в часы пик.

"Те, кто возят велосипед на работу и с работы, не ездят в "бесплатное" время. Они попадают в то время, когда нужно покупать билет на велосипед. А с учетом того, что у них есть проездной, для себя за билетом им стоять не нужно", – пояснила представитель ЦППК.

В компании также отметили, что ежегодно пассажиры покупают около 150 тысяч билетов на велосипеды. Пик продаж приходится на велосезон с марта по октябрь.