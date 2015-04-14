На Ленинградском направлении отменены более 40 электричек

На Ленинградском направлении МЖД отменили 40 электричек, сообщает телеканал "Москва 24".

Изменения в расписании связаны со строительством четвертого главного пути на участке Москва – Крюково, который предназначен для поездов пригородного сообщения. Это позволит в дальнейшем сократить интервалы движения между электричками.

"Строительство четвертого пути позволит решить проблему сообщения с Москвой для жителей близлежащих городов Подмосковья, Ленинградского направления, а также дополнительно пустить на этом направлении до 50 пар поездов ежедневно", – сказал заместитель генерального директора по пассажирской работе ОАО "МТ ППК" Юрий Самойлов.

В ближайшие три дня пассажирам придется существенно скорректировать свой маршрут, так как у оставшихся в расписании электричек изменены конечные станции. Теперь это не Ленинградский вокзал, а платформы Останкино и Петровско-Разумовская. Из Москвы в Химки также нельзя будет уехать с Ленинградского вокзала, а только с этих станций.

Напомним, до платформы Останкино от метро можно добраться на маршрутке, а рядом с платформой Петровско-Разумовская есть одноименная станция метро.

Ранее сообщалось, что расписание подмосковных электричек, курсирующих на Ленинградском направлении, частично поменяется. 14, 15 и 16 апреля несколько поездов, следующих по маршруту Москва – Крюково, Москва – Конаково и обратно пойдут по новому графику.