Несколько электричек Москва – Тверь отменят с 16 по 27 апреля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение 18 поездов отменено с 16 по 27 апреля на участке Москва-Тверь Октябрьской железной дороги (ОЖД). Как сообщает пресс-служба ОЖД, ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

В ходе работ будет проведен ремонт объектов инфраструктуры на участке Клин-Поварово, реконструкция контактной сети на участке от станции Крюково до станции Москва-Пассажирская, а также отремонтирована контактная сеть от станции Клин до станции Тверь.

Таким образом, с 16 по 27 апреля на участке Москва – Тверь не будут курсировать девять электропоездов по направлению из Москвы и девять поездов в обратном направлении. Кроме того, 16–27 апреля изменится расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь и Тверь – Бологое.

Ранее сообщалось, что расписание электричек на участке Москва – Тверь также изменится с 1 по 8 апреля. В эти дни не будут курсировать пять поездов следованием из Москвы в Тверь и пять поездов в обратном направлении. Кроме того, с 1 по 8 апреля изменится расписание ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь и Тверь – Бологое.