Расписание поездов Ленинградского направления изменится с 24 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание движения поездов Ленинградского направления изменится с 24 февраля, сообщает в среду пресс-служба министерства транспорта Московской области.

"Назначается остановка на остановочном пункте "Покровка" пригородного поезда № 6523 Клин - Москва и на станции "Поварово-1" пригородного поезда № 6707 Тверь - Москва, отменяется остановка на остановочном пункте Сенеж пригородного поезда № 6523 Клин - Москва. В этой связи изменяется расписание поездов №№ 6523 и 6707", - отмечается в сообщении.

По словам министра транспорта Подмосковья Александра Зайцева, подмосковные пассажиры будут заранее проинформированы об изменении движения пригородных поездов. "Наша основная задача, сделать подмосковный общественный транспорт удобным и комфортным, поэтому пассажиры должны заранее знать об изменениях в расписании, чтобы планировать свою поездку", - заявил он.

Так, с информацией об изменении расписания движения и об отмене поездов размещена на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах, а также на сайтах Минтранса области и ОАО "МТ ППК".