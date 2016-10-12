Четыре электрички отстали от графика на Савеловском направлении МЖД

Четыре пригородных поезда отстали от графика на Савеловском направлении Московской железной дороги из-за сошедшего с рельсов поезда, сообщает пресс-служба МЖД. Утром 12 октября тележка первого вагона поезда потеряла контакт с путями при заезде в депо Лобня.

Вагоны не опрокинулись и пути также не пострадали, уточнили в пресс-службе. Работники железной дороги отцепили восемь хвостовых вагонов и отбуксировали их на боковые пути.

Часть состава во время устранения нештатной ситуации находилась на главных путях. Из-за этого произошел сбой в графике движения электричек.

На месте работает комиссия специалистов Московской железной дороги.