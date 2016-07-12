На Киевском направлении установят билетные автоматы на солнечных батареях

Навесное устройство для АСКП. Фото: ЦППК

Автоматические билетные киоски, которые установят на Киевском направлении Московской железной дороги, будут питаться от солнечных батарей. Об этом говорится в документах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Нажав кнопку на аппарате, можно распечатать посадочный купон, который пассажир сможет показать контролерам. На станции назначения можно предъявить этот купон, чтобы оплатить поездку. Устройства должны быть оснащены мощным резервным аккумулятором, а корпус обработан антивандальной пленкой.

"Аппарат должен оборудоваться солнечной батареей не менее 50 Вт, достаточной для обеспечения автономной работы, а также аккумуляторной батареей достаточной мощности для обеспечения бесперебойной работы в течение 10 часов", - говорится в документах ЦППК. Аппараты должны быть надежно покрыты антивандальной пленкой и не иметь острых углов.

Новые автоматические киоски появятся на станциях:

Москва-сортировочная

Мичуринец

Победа

Дачная

Алабино

Бекасово-1

Латышская

Башкино

Поселок Киевский

Ворсино

Шемякино

Ерденево

140 км

Родинка

Сляднево

167 км

Тихонова Пустынь

Муратовка

Садовая

В мае на Киевском вокзале установили новые автоматы для оплаты проезда серии АН-15, принимающие только банковские карты. Пассажиры теперь покупают разовые проездные и активируют абонементы на платформах № 2 и №3 станции Москва-Пассажирская-Киевская, где нет турникетов. Такие же автоматы работают на Рижском вокзале, на станции Карачарово по направлению в область. Планируется установить АН-15 и на других остановках, где нет билетных касс и автоматов и оснастить их камерами видеонаблюдения. Помимо этого, ЦППК выпустило мобильное приложение, с помощью которого можно покупать билеты на электрички и оплачивать банковской картой. Благодаря системе NFC (Near field communication - "ближняя бесконтактная связь", технология которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров), оплатить билет можно, приложив телефон к турникету. Если телефон не оборудован данной системой, то билет необходимо распечатать.



Заместитель заведующего кафедры транспортной телематики Московского автодорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев считает, что мощности солнечных батарей хватит для бесперебойной работы автоматизированных билетных киосков.

"Сейчас многие устройства потребляют меньше электричества, чем их аналоги раньше. Это относится даже к светофорам, не говоря уже о терминалах для печати билетов. Современные солнечные батареи достаточно эффективны, чтобы собирать энергию даже в пасмурные зимние дни. Они способны накопить в аккумуляторах достаточный заряд, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства в течение суток", – сказал он.

Однако у системы есть и слабые стороны, добавил эксперт. "Главным врагом таких устройств остаются вандалы. До сих пор находятся люди, которые крадут солнечные батареи или разрушают их из хулиганских побуждений. Кроме того сами фотоэлементы недолговечны, и в наших климатических условиях с течением времени начинают терять эффективность. Солнечные батареи требуют замены, в среднем, раз в два года", – подчеркнул Жанказиев.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отмечает, что установка таких терминалов поможет бороться с так называемыми "добросовестными безбилетниками".

"Некоторые пассажиры становятся безбилетниками поневоле. Не на всех платформах есть кассы или аппараты по продаже билетов. А на некоторых станциях по утрам бывает большая очередь, поэтому люди вынуждены ехать "зайцем", чтобы не опоздать на работу. Проблемным является, например, Ярославское направление. Установка таких аппаратов поможет решить проблему", – заключил собеседник m24.ru.

Напомним, что в дополнение к популярным абонементам ЦППК обещает ввести "Велоопцию", которая позволит избежать ежедневной покупки разовых билетов на провоз велосипедов. В рамках программы адаптации города для инвалидов на всех вокзалах Москвы могут появиться кассы для маломобильных пассажиров. В них окно операциониста значительно ниже обычного. На железнодорожных вокзалах появятся расширенные турникеты, позволяющие беспрепятственно проезжать инвалидным креслам. Помимо этого, будут оборудованы санитарные комнаты, и увеличится число станций, где установят специальные лифты. Кроме того, существует услуга "Карта провожающего", благодаря которой можно бесплатно пройти на платформу – проводить своих родных и близких прямо до электропоезда.

