Электрички и поезда опаздывают из-за обледенения сети

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Электрички и поезда на Смоленском и Киевском направлениях железной дороги задерживаются из-за обледенения контактной сети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Задерживаются восемь пригородных составов, они опаздывают на 10–40 минут, и 10 поездов дальнего следования в сторону Москвы, задержка – от 10 минут до 2 часов.

Из-за ЧП все поезда переводятся на тепловую тягу. По данным ТАСС, на линию вышли локомотивы с вибропантографами (устройствами для очистки наледи).