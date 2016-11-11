Форма поиска по сайту

11 ноября 2016, 09:26

Транспорт

Электрички и поезда опаздывают из-за обледенения сети

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Электрички и поезда на Смоленском и Киевском направлениях железной дороги задерживаются из-за обледенения контактной сети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Задерживаются восемь пригородных составов, они опаздывают на 10–40 минут, и 10 поездов дальнего следования в сторону Москвы, задержка – от 10 минут до 2 часов.

Из-за ЧП все поезда переводятся на тепловую тягу. По данным ТАСС, на линию вышли локомотивы с вибропантографами (устройствами для очистки наледи).

В пятницу столичном регионе выпадут обильные осадки, но температура опустится ниже нуля, и на дорогах образуется гололед. Днем в Москве будет составлять от нуля до +2, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

