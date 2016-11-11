Электрички и поезда опаздывают из-за обледенения сети

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Электрички и поезда на Смоленском и Киевском направлениях железной дороги задерживаются из-за обледенения контактной сети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
Задерживаются восемь пригородных составов, они опаздывают на 10–40 минут, и 10 поездов дальнего следования в сторону Москвы, задержка – от 10 минут до 2 часов.
Из-за ЧП все поезда переводятся на тепловую тягу. По данным ТАСС, на линию вышли локомотивы с вибропантографами (устройствами для очистки наледи).
