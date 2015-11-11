Форма поиска по сайту

11 ноября 2015, 14:07

На ж/д станциях можно будет купить билет с помощью банковской карты

Фото: m24.ru

Автоматы для покупки билетов с помощью банковской карты появятся на станциях, где нет билетных касс, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Первый такой автомат в тестовом режиме заработает на станции "Карачарово".

В пресс-службе пояснили, что автомат серии АН-15 принимает к оплате только банковские карты, в том числе по технологии PayPass/PayWave (для бесконтактной оплаты).

Также с его помощью пассажиры смогут записывать на транспортные карты разовые и абонементные билеты, билеты на городской общественный транспорт Москвы и пополнять электронные кошельки карт "Тройка" и "Стрелка".

По результатам первого тестирования автоматы планируют установить на всех станциях, где нет другой возможности купить билет. Для защиты от вандалов рядом с автоматами установят видеокамеры.

Сейчас пассажиры, которые едут со станции, не оборудованной кассой, могут приобрести билеты в электричке у контролеров, в специальных перронных кассах или купить билет "на выход" в билетных автоматах.

Напомним, Центральная пригородная пассажирская компания оборудует турникетами 18 пригородных станций для электричек.

Это позволит расширить выбор абонементных билетов и оплаты проезда. Например, абонемент "на количество поездок" действует только между станциями, оборудованными турникетами.

Также турникеты позволят пассажирам использовать для оплаты проезда "электронный кошелек".

