11 сентября 2012, 12:24

Транспорт

Два проездных абонемента введут на Казанском направлении

Новые абонементы для пассажиров электричек появятся на Казанском направлении Московской железной дороги. Вводятся проездные - "Мегаполис плюс" стоимостью 1700 рублей и "Город рядом" - за 2500 рублей

Два проездных абонемента планируется ввести на Казанском направлении Московской железной дороги. Они позволят ездить на электричках в радиусе от 25 до 40 километров и от 41 до 53 километров по единой цене.

Абонемент "Мегаполис Плюс" покрывает зону 25-40 километров, а абонемент "Город рядом" – зону 41-53 километра.

Абонементы будут включать 50 поездок и действовать один месяц.

Стоимость абонемента "Мегаполис Плюс" составит 1,7 тысячи рублей, "Город рядом" - 2,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новые абонементы появятся в продаже с 1 октября.

