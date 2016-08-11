Электричка сбила пенсионерку на платформе Лианозово

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электропоезд насмерть сбил пенсионерку на платформе Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе МЖД.

Женщина пыталась обойти турникеты и спускалась с платформы в неположенном месте. Электричка задела нарушительницу, и от полученных травм женщина скончалась.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно похожий случай произошел на путях Рязанского направления Московской железной дороги. Гражданин Узбекистана также попытался обойти турникеты и попасть на станцию под платформой. Когда он вылезал из-под платформы, его сбил прибывающий поезд Голутвин – Москва. От полученных травм мужчина скончался на месте.