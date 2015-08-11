50 электричек ЦППК подключат к Wi-Fi через год

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Wi-Fi в 50 электричках "Центральной пригородной пассажирской компании" появится до лета 2016 года, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что поезда оснастят беспроводным интернетом в 2015 году.

Wi-Fi проведут в поездах, как собственных, так и арендованных ЦППК. Компания планирует объявить конкурс на выбор оператора, его сроки пока не сообщаются.

Пока сеть появилась в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям. Состав "бросают" на разные маршруты: пассажиры на нем могут доехать до станций "Тимирязевская", "Фили", "Голицыно", "Столбовая" и так далее.

В настоящее время бесплатный Wi-Fi есть в столичном метрополитене, также его планируют провести к остановкам общественного транспорта. Также беспроводной (платный) интернет есть в поездах "Сапсан".

При этом для входа в сеть в метро нужна авторизация. Для идентификации в сети Wi-Fi столичной подземки нужно зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации и ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон придет SMS с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. Затем пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

В планах столичного правительства – оснастить доступом в сеть весь наземный транспорт города.