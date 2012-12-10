МЖД меняет расписание электричек Казанского направления

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание электричек Казанского направления меняется в связи капитальным ремонтом участка Воскресенск-Егорьевск на Большом окружном кольце МЖД, который будет проводиться до 15 апреля 2013 года.

"По рабочим дням электропоезда №6379, №6378 и по воскресеньям электропоезд №6386 будут следовать по измененному маршруту через станцию Берендино. Электропоезда №6380 и №6449, курсирующие между Воскресенском и Егорьевском по выходным дням, и электропоезда № 6463 и №6384 (отправляющиеся по будням) временно выводятся из графика движения", – сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В тексте отмечается, что работы не повлияют на движение электропоездов, следующих из Егорьевска и Воскресенска в Москву и обратно. Кроме того, на период ремонтных работ между Воскресенском и Егорьевском будут действовать дополнительные маршруты общественного транспорта.