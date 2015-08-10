Форма поиска по сайту

10 августа 2015, 21:00

Транспорт

Электрички на Казанском направлении задерживаются из-за сломанного поезда

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Казанском направлении Московской железной дороги задерживаются электрички, сообщили m24.ru на "горячей линии" МЖД. Причиной стала неисправность поезда на станции Электрозаводская.

Как уточнили в организации, состав уже убрали с путей. Однако на данный момент все еще задерживаются поезда, следующие из столицы в область.

Напомним, в начале месяца в связи с ЧП два пригородных электропоезда двигались с отставанием от графика в 20 минут. Тогда причиной опоздания послужило ДТП – электричка сбила двух мужчин в Подмосковье.

Машинист поезда Икша-Кубинка при подъезде к платформе Водники Савеловского направления МЖД заметил двух людей, которые спрыгивали с платформы на пути прямо перед поездом.

Он применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Травмированных мужчин госпитализировали.

