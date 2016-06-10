В новых электричках ЦППК может появиться Wi-Fi

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новые электрички с краш-системой могут получить Wi-Fi при выходе на линию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора по операционной деятельности Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Владимира Козлова.

Краш-система – установка дополнительных элементов из стали на раме кузова поезда, которые усиливают каркас и поглощают энергию столкновения. В итоге, основной удар в случае столкновения принимает на себя укрепленный локомотив, который может выдержать больше нагрузки, чем обычные вагоны.

По его словам, под контракт по оснащению 65 электричек услугой беспроводного интернета новые поезда не подпадают, потому что их подготавливают к установке оборудования для Wi-Fi на заводе. "Электропоезд базово идет с подготовкой для систем Wi-Fi, там потребуется только поставить конечное оборудование", – сказал Козлов.

Также он пояснил, что ЦППК планирует базово оснащать поезда Wi-Fi. "Скорее всего мы будем смотреть по пилотному проекту (65 поездов). Если он будет успешен, то мы новый подвижной состав будем дооснащать необходимым оборудованием", – заключил он.

Ранее сообщалось, что для девяти основных направлений пригородного железнодорожного сообщения в 2016 году планируется закупить более 200 новых вагонов с Wi-Fi, климат-контролем и туалетом. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это позволит увеличить пассажиропоток, обновить подвижной состав и списать старый.