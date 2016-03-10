Новые электрички с краш-системой появятся на Киевском направлении

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новые электрички с краш-системой планируют запустить на Киевском направлении МЖД в августе этого года. Об этом рассказал гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, новые поезда появятся на линии, если данный вид электричек пройдет сертификацию, которая должна состояться в мае. В первую очередь поезда поступят на Киевское направление, затем на Рижское, Белорусское и Курское направления.

В этом году ЦППК планируют закупить 13 новых электричек.

Новые поезда серии ЭП2Д выпускает Демиховский завод. Именно они должны стать преемниками ЭД4М 500-й серии. Необходимость постройки такого состава была вызвана новыми требованиями стран Таможенного союза.

Согласно этим правилам все пассажирские поезда, сделанные после августа 2016 года, должны быть оборудованы крэш-системой для безопасности пассажиров. Такое нововведение призвано защитить пассажиров и бригаду локомотива в случае столкновения.

Краш-система – установка дополнительных элементов из стали на раме кузова поезда, которые усиливают каркас и поглощают энергию столкновения. В итоге, основной удар в случае столкновения принимает на себя укрепленный локомотив, который может выдержать больше нагрузки, чем обычные вагоны.

Кроме того, новые поезда снабжены более современным энергосберегающим оборудованием. Вагоны также оснащены новой системой пожаротушения.