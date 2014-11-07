С 1 января проезд в московских электричках может подорожать на 1,5-2 рубля

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Проезд в столичных электричках может подорожать с 1 января 2015 года, рассказали M24.ru в пресс-службе Региональной энергетической комиссии (РЭК). Тариф на фиксированные пригородные маршруты в границах Москвы поднимется на два рубля - с 28 до 30 рублей. Также увеличится стоимость проезда между столицей и областью, а также Новой Москвой - с 17,5 до 19 рублей за одну зону, то есть 10 км. Соответствующий проект постановления мэрии может быть рассмотрен на заседании правительства 18 ноября, подчеркнули в РЭК.

"Городской" тариф составит 30 рублей на проезд по Москве по 23 маршрутам, - пояснили в Региональной энергетической комиссии. - "Зонный" тариф за проезд по территории Москвы в пределах одной тарифной зоны 10 км составит 19 рублей. Туда входят направления межсубъектных перевозок и маршруты от станций, расположенных в пределах зоны действия городского тарифа до станций на территории Новой Москвы". В пресс-службе добавили, что окончательное решение по тарифам будет вынесено на одном из заседаний правительства Москвы, возможно, 18 ноября. При этом цены еще могут быть пересмотрены, когда Федеральная служба по тарифам (ФСТ) примет решение о тарифах на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта в 2015 году.

Напомним, что сегодня фиксированный тариф - 28 рублей (а с 1 января - 30) вне зависимости от дальности поездки - действует на 23 маршрутах. Речь идет о поездках в электричках с московских вокзалов по 12 направлениям:

Лось

Косино

Новогиреево

Бутово

Сетунь

Трикотажная

Рабочий Поселок

Бирюлево-Пассажирская

Переделкино

Новопеределкино

Марк

Ховрино

"Зонные" тарифы в Москве поднимаются одновременно с Подмосковьем, где с 1 января 2015 года также планируется увеличить стоимость проезда с 17,5 до 19 рублей . Правда, в Подмосковье хотели ввести понижающий коэффициент на длительные поездки, то есть ввести 50%-ную скидку на проезд по первой и последней тарифной зоне. Проект постановления правительства области, предусматривающий эту скидку, был опубликован для антикоррупционной экспертизы в конце октября. Однако позже пункт о введении понижающего коэффициента исчез из документа. Таким образом, очевидно, что подмосковные власти от скидки отказались. В московском проекте повышения тарифов о ней тоже не говорится.

Отметим, что тарифы на поездки в экспрессах устанавливают частные перевозчики. Им, как и раньше, разрешено поднимать базовую ставку не более, чем в два раза. Директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов отметил, что стоимость поездки в скорых пригородных поездах может и не измениться. "Экспрессами занимаются частные перевозчики, и в определении цены на билет они исходят из своей частной экономики, поэтому если изменения цен на экспрессы", - сказал эксперт.

Руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий Владимир Савчук отметил, что увеличение тарифов связано с тем, что "расходы транспортных компаний возрастают, и их необходимо компенсировать". "Растут цены на электроэнергию, на комплектующие для электричек, должен расти уровень зарплаты сотрудников", - пояснил Савчук.

Он также отметил, что новые тарифы вряд ли вызовут путаницу у пассажиров, так сами зоны и маршруты не изменились. Поэтому те, кто пользуется электричками традиционно, легко сориентируются в тарифах.

Светлана Кондратьева