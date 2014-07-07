Из Москвы в Орехово-Зуево запустили новый электропоезд-экспресс

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В понедельник, 7 июля, по маршруту Москва – Орехово-Зуево пустили новый электропоезд-экспресс, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Электричка серии ЭД4М будет по рабочим дням отправляться из Москвы в 19:30 и прибывать в Орехово-Зуево в 21:07. Обратно в столицу электропоезд будет отправляться в 6:43 с прибытием на Курский вокзал в 8:06. В пути экспресс будет делать остановки на станциях Железнодорожная и Павловский Посад.





Отмечается, что благодаря герметизированным межвагонным переходам и особым сцепным устройствам обеспечивается плавный ход и низкий уровень шума при движении поезда. Экспресс оборудован кондиционерами, системами вентиляции и видеонаблюдения. Кроме того, в вагонах есть бесплатный Wi-Fi. Также в поезде созданы все необходимые условия для пассажиров с ограниченными возможностями.

Всего в этом году Москва закупит 26 новых электропоездов. Уточняется, что они будут курсировать на Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском направлениях.