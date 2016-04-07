Пассажиры электричек чаще всего недовольны работой контролеров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около 3 тысяч обращений от пассажиров поступило за время работы сайта "Народный контроль" с декабря 2014 года, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Большинство жалоб касается работы контролеров, билетных кассиров и касс. Также пассажиров волнует санитарно-техническое состояние поездов, их расписание движения и ремонт остановочных пунктов.

"В среднем в месяц порядка половины поступающих вопросов решаются оперативно – в течение недели. Для ответа на остальные требуется время для проверки поступившей информации и принятия соответствующих мер", – отметили в ЦППК.

Напомним, с помощью сервиса "Народный контроль" пользователи могут сообщить о грубом обращении кассиров, отсутствии на станциях информации о расписании или неработающих билетных автоматах.

Кроме того, там можно пожаловаться на курение в электричках и неподобающий внешний вид сотрудников ЦППК. Обращения, которые не требуют служебного расследования, обрабатываются в течение суток.

Чтобы направить свое заявление, необходимо зарегистрироваться, указать место инцидента на карте или в строке поиска и заполнить все поля формы для заявления. После обработки заявки пассажиру будет направлен ответ.

Также разработано мобильное приложение сервиса "Народный контроль". Оно работает на платформах: iOS, Android и Windows Phone.