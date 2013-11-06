В 2020 году ЦППК будет перевозить миллиард пассажиров - Дьяконов

"Интервью": Максим Дьяконов - о перспективах пригородных ж/д перевозок

О проблемах и перспективах комплекса железнодорожных перевозок в Москве и Подмосковье, борьбе с "зайцами" и прогнозах на следующий год в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал заместитель генерального директора ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Максим Дьяконов.

В 2013 году ЦППК планирует перевезти 600 млн пассажиров. По сравнению с двумя прошлыми годами эта цифра возросла. Так, в 2011 компания перевезла чуть больше 500 миллионов человек, а в 2012 - 568 миллионов.

"В первую очередь необходимо строить дополнительные пути. Эта программа уже существует, ее выполняют ОАО "РЖД" и город Москва с Московской областью. С учетом построенных путей к 2020 году, я думаю, мы сможем достичь миллиарда", - рассказал Дьяконов.

Между тем решить проблему с перегруженностью железнодорожного транспорта будет не просто до тех пор, пока не будут построены дополнительные пути, отметил замглавы ЦППК.

Дьяконов также рассказал, какие новшества могут появиться в стандартных "зеленых" электричках. "Должна быть система кондиционирования в каждом вагоне, туалеты, должны быть возможности для маломобильных групп граждан спокойно воспользоваться перевозкой, и ряд технических новинок, которые сейчас уже внедряются", - сказал Дьяконов.

Среди пассажиров все большей популярностью пользуется карта "Тройка", которой можно воспользоваться с 7 сентября. "Сейчас порядка 1,5% всех абонементов оформляется на карту "Тройка". Это мы говорим о тысячах единиц. В сентябре эта цифра была 0,3%", - сказал замгендиректора ЦППК.

При этом пассажиру, по словам Дьяконова, приходится стоять в очереди за билетом не больше трех минут. "Мы открываем больше касс, устанавливаем билетопечатающие автоматы, внедряем новые технологии, связанные с электронными платежами и выставляем мобильные кассы. То есть, если вы придете в пятницу на любой из вокзалов Москвы, то увидите полностью открытые все кассы и больше количество мобильных кассиров, которые стоят и продают билеты", - рассказал представитель компании.

По его словам, сейчас существует порядка 20% граждан, которые либо вообще не платят за проезд, либо платят частично, то есть экономят. С последними можно бороться, предлагая им войти в легальное поле. Их не устраивает тарифная система, таким образом, необходимо внедрять новые виды абонементов, льготные тарифы.

"С людьми, которые совсем не платят, можно бороться только "кнутом". Это установка турникетных комплексов, закрытие периметров, проведение сплошных проверок и так далее", - сказал Дьяконов.

Что касается перехода железнодорожного транспорта на зимнее расписание, то пассажиров он практически не коснется.

"Изменений немного, они, в основном, касаются поездов, которые используются в летнее время для "дачников". Это воскресные дни и пятницы. Для всех остальных есть сдвижка по времени, но нет сдвижек по количеству поездов", - рассказал Дьяконов.