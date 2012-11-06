"Известия": в вагонах электричек установят автоматы по продаже билетов

Билеты на электричку можно будет купить прямо в вагоне

С начала 2013 года автоматы по продаже билетов в вагонах пригородных поездов начнут устанавливать во всех регионах, кроме московского.

Вопрос по модернизации продажи билетов в ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" пока не решен, поскольку компания частично выставлена на продажу.

По словам представителей РЖД, подобная мера должна сделать для пассажира более экономически привлекательной покупку билета через автомат в вагоне, нежели попытку договориться с контролером, пишут "Известия".



Кроме того, планируется продажа билетов на электрички через интернет. Сейчас купить билет онлайн можно только на те электрички, на которых пассажиру положено фиксированное место.

Ранее в РЖД заявляли, что со следующего года для покупки билета на подмосковную электричку будет достаточно отправить SMS-сообщение с мобильного телефона.

Другие материалы газеты "Известия"