06 июля 2016, 20:17

Транспорт

На Горьковском направлении электрички следуют с задержками

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электропоезда на Горьковском направлении железной дороги следуют с задержками, сообщили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК). Причиной послужил обрыв контактного провода между станциями Стройка и Реутов. Аварию уже ликвидировали.

Электропоезд № 6720 следует с опозданием на 1 час 20 мин. Электрички № 6722 и № 6721 Реутово-Балашиха частично отменены. Электропоезд № 6719 задерживается на 1 час 34 минуты.

Электропоезд № 6628 Москва – Захарово частично отменен. Электропоезд № 6724 задерживается на 20 минут.

электрички ЦППК авария чп ж/д и вокзалы Горьковское направление

