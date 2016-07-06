На Горьковском направлении электрички следуют с задержками

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электропоезда на Горьковском направлении железной дороги следуют с задержками, сообщили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК). Причиной послужил обрыв контактного провода между станциями Стройка и Реутов. Аварию уже ликвидировали.

Внимание! Горьковское на-е! Реутово-Стройка движение восстановлено. Задержаны: э/п 6720 на 1 час 20 мин, э/п 6722 ч/отм (Реутово-Балашиха). — ЦППК (@centralppk) 6 июля 2016 г.

Электропоезд № 6720 следует с опозданием на 1 час 20 мин. Электрички № 6722 и № 6721 Реутово-Балашиха частично отменены. Электропоезд № 6719 задерживается на 1 час 34 минуты.

Электропоезд № 6628 Москва – Захарово частично отменен. Электропоезд № 6724 задерживается на 20 минут.