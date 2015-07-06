Более 300 жалоб на работу ж/д оставили пассажиры за месяц

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В июне "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) получила 323 обращения в сервисе "Народный контроль". Сейчас там зарегистрировано 1160 пользователей, получено еще 1038 заявок, сообщает пресс-служба перевозчика.

Пассажиры с помощью сайта и мобильного приложения направляют различные обращения. Большинство из них касаются качества работы кассиров, отклонения поездов от графика, обслуживания пассажирской инфраструктуры, а также вопросов правопорядка.

После запуска мобильного приложения количество обращений резко возросло. Так, в июне было получено 323 обращения. Обычно они обрабатываются в течение суток, а некоторые из них - от 10 до 30 дней.

Например, после обращения пассажира откорректировали расписание. Благодаря этому сократился интервал между поездами, следующими в утренний час пик по Щелковскому направлению на Москву. Кроме того, часто поступают обращения, связанные с вандальными надписями на остановочных пунктах. Они устраняются в самые короткие сроки.

Напомним, проект "Народный контроль" представляет собой интернет-ресурс по приему заявлений от пассажиров. Они могут сообщать о недостатках в обслуживании и нарушениях со стороны сотрудников компании, а также присылать предложения по улучшению качества услуг.

Чтобы направить заявление, нужно зарегистрироваться, указать место инцидента на карте или в строке поиска и заполнить все поля формы для заявления. После обработки заявки пассажиру направляется ответ. Приложение уже доступно на всех мобильных платформах: iOS, Android и Windows Phone. Отправить свою претензию можно и на сайте "Народного контроля".

Ранее глава департамента по связям с общественностью ЦППК Илья Черняев сообщал, что за подтвержденные жалобы предусмотрены бонусные баллы, которые потом можно будет либо обменять на сувенир: ручку, флешку, кружку, либо получить скидку на абонементы. Самые содержательные из жалоб будут размещаться на первой странице приложения.

Также в 2015 году в компании хотят запустить приложение, с помощью которого можно будет купить электронные билеты на электричку.

Отметим, в февраля 2015 года в рамках пилотного проекта пассажиры электропоезда № 479, который ходит по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям, могли пользоваться бесплатным интернетом. По итогам пилотного проекта был проведен опрос в рамках "Активного гражданина", который показал, что 91 процент пользователей поддержали идею запуска Wi-Fi во всех подмосковных электричках.