Железнодорожную остановку Яуза закроют на реконструкцию

С 14 апреля закроют на реконструкцию остановочный пункт Яуза Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"В ходе строительно-монтажных работ будет произведена замена всех несущих конструктивных элементов, от которых зависит безопасность пассажиров: фундаментов и плит перекрытия платформ, а также их покрытия", – говорится в сообщении.

Кроме того, будут нанесены полосы безопасности из тактильной плитки для слабовидящих, а также установлено светодиодное освещение нового поколения.

В связи с ремонтными работами с 14 апреля по 29 июля 2016 года все поезда будут проходить платформу Яуза без остановки.



Для удобства пассажиров на период реконструкции семь поездов сделают дополнительную остановку на платформе Маленковская.

Кроме того, между Маленковской и Яузой будут курсировать компенсационные маршруты автобусов.