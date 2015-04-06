Поезда на Рижском направлении пустили по маршруту Нахабино-Ленинградская

Фото: ТАСС/Елена Пальм

"Центральная ППК" запустила новый маршрут электричек. Теперь два поезда будут ходить по маршруту Нахабино-Ленинградская в будни и час пик, сообщает пресс-служба компании.

Одна из электричек будет отправляться из Нахабино в 7.18 и прибывать на остановочный пункт Ленинградская в 7.47. Второй электропоезд будет отходить в 8.07 и прибывать в 8.36.

Новый маршрут должен значительно разгрузить Рижское направление в утренние часы пик. Загрузка поездов здесь обычно доходит до 170 процентов, а самый больший пассажиропоток отмечается как раз на участке Нахабино-Ленинградская.

Новые маршруты электричек снизят загрузку поездов до 110% в промежутке с 7 и до 8 часов утра и до 125 процентов в промежутке между 8 и 9 часами утра. Отметим, стопроцентная загрузка поезда означает, что заняты все сидячие места.

Ранее на Ярославском, Киевском и Белорусском направлениях Московской железной дороги появились дополнительные остановки. Так, с 10 марта на Ярославском направлении назначены остановки в пунктах Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская и "Платформа 43 км" электропоезду № 6338, отправляющемуся из Москвы в Александров в 18.45. Прибывает он на 5 минут позже установленного графика.

На пункте Кокошкино Киевского направления в 19.35 делает полуминутную остановку электричка №6437, отправляющаяся из Москвы в Нару в 19.07.

На Белорусском направлении изменения коснулись маршрутов трех электричек:

назначена остановка в Отрадном электропоезду Москва – Можайск (№6305) отправлением в 07.01;

на пункте Малые Вяземы в 22.31 останавливается электропоезд, отправляющийся из Москвы в Бородино в 21.40;

назначена остановка в Баковке электропоезду № 6217, следующему в Звенигород в 7.48.

Напомним, для трех электричек Рижского направления Московской железной дороги с 19 января назначена дополнительная остановка Опалиха. Здесь останавливаются электропоезда, отправляющиеся по рабочим дням с Рижского вокзала Москвы в 7.12 (Москва-Дедовск) и в 8.10 (Москва-Новоиерусалимская), а также поезд Москва-Дедовск отправлением в 7.12 по выходным.